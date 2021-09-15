تعرف على درجات الحرارة أول أيام فصل الخريف.. 34 في القاهرة

قال مصدر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه يسود طقس صيفي لطيف خلال الأيام المقبلة حتى بداية الأسبوع المقبل، وتتراوح درجات الحرارة بين 33 درجة على القاهرة الكبرى والجيزة، و28 على محافظة الاسكندرية والساحل الشمالي، وتستقر درجات الحرارة في جميع محافظات مصر وذلك حتى بداية الأسبوع المقبل، مضيفا أن في نهاية فصل الصيف تنخفض وترتفع درجات الحرارة بشكل غير مستقر.

وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مع بداية فصل الخريف يوم 22 سبتمبر الجاري يتوقع هيئة الأرصاد أن تكون درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والجيزة 34 درجة، وفي الإسكندرية والساحل الشمالي 29 درجة مئوية، وفي صعيد مصر 37 درجة، ليبدأ فصل الخريف بانتظام تدريجي في الحرارة حتى فصل الشتاء المتوقع فلكيا في منتصف ديسمبر المقبل.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء:

القاهرة: العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 24 درجة، ومطروح: العظمى 28 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الخميس

القاهرة: العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 24 درجة، ومطروح: العظمى 28 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الجمعة

القاهرة: العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 24 درجة، ومطروح: العظمى 28 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.