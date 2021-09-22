«مازيراتي» الإيطالية تكشف عن سيارة «جريكاليه» الجديدة 16 نوفمبر المقبل

أعلنت «مازيراتي»، الشركة الإيطالية الرائدة في تصنيع السيارات الفاخرة، موعد الظهور العالمي الأول لسيارة «جريكاليه» الجديدة كُلياً، في 16 نوفمبر المقبل بمدينة ميلانو الإيطالية.

واختارت «مازيراتي» اسم «جريكاليه»، الذي يعني الرياح الشمالية الشرقية، لرغبة الشركة في إبراز قدرات سيارتها الجديدة على تزويد عشاقها بتجربة استثنائية في كل يوم. ويشكّل الإعلان عن الموعد بداية العدّ التنازلي الرسمي للتعرف على هذا الطراز الجديد بما يحمله من مزايا متفردة.

الشركة تطلق أسماء الرياح على سياراتها

وتحظى «مازيراتي» بسجل طويل وحافل في تسمية سياراتها بأسماء الرياح الشهيرة حول العالم؛ إذ بدأ ذلك في عام 1963 من خلال سيارة ميسترال الشهيرة، والتي تلتها سيارات جيبلي وبورا وخماسين. بينما أطلقت الشركة سيارة ليڤانتي في عام 2016، لتكون أول سيارة رياضية متعددة الأغراض من إنتاج الشركة.

وتكشف «مازيراتي» عن سيارة «جريكاليه» الجديدة، التي ستلعب دوراً رئيسياً في مسيرة الشركة وسترتقي بتجربة القيادة اليومية إلى آفاق جديدة مذهلة واستثنائية.

وتُنتج «مازيراتي» مجموعة متكاملة من السيارات الفريدة ذات المظهر المتميز والطابع الاستثنائي والشهرة الواسعة. وبفضل أسلوبها المميز وتقنياتها المتطورة وطابعها الفريد، ترضي سيارات العلامة شغف عملائها من أصحاب الذوق الرفيع، إذ لطالما شكلت بحد ذاتها معياراً عالمياً للجودة في قطاع السيارات.

سجل حافل من السيارات الناجحة

وتحظى «مازيراتي» بسجل حافل وعريق من السيارات الناجحة، حيث تعيد كل واحدة منها تعريف مفهوم السيارات الرياضية الإيطالية من حيث التصميم والأداء والراحة والأناقة والسلامة، وتتاح حالياً في أكثر من 70 سوقاً مختلفة حول العالم.

وتتجلى هذه العراقة في سيارات كواتروبورتيه الرائدة، وسيارة السيدان الرياضية جيبلي، و ليڤانتي أول سيارة كهربائية رياضية هجينة متعددة الاستخدامات من «مازيراتي»؛ وتم تصنيع جميع هذه الطرازات باستخدام المواد عالية الجودة مع أفضل الحلول التقنية ذات أرقى مستويات التميز.

ويتوفر طرازا جيبلي وليڤانتي حالياً بنسخة هايبرد هجينة ليكونا أول النماذج الكهربائية من سيارات «مازيراتي».

نبذة عن شركة «مازيراتي».

وتوفر العلامة مجموعة متكاملة من المحركات التي تشمل محركات البنزين ذات الـ 6 أسطوانات والـ 8 أسطوانات، والمحركات الهجينة المزودة بـ 4 أسطوانات، ومحركات الديزل ذات الـ 6 أسطوانات، فضلاً عن محركات الدفع الخلفي ومحركات الدفع الرباعي. وتم تعزيز مجموعة Trofeo، والتي تضم سيارات جيبلي وكواتروبورتيه وليڤانتي ، بمحرّك V8 بثماني أسطوانات وقوة 580 حصان، بما يجسّد الأداء الرفيع المتأصل في هوية علامة «مازيراتي».

وتوّجت العلامة مجموعتها المتميزة عبر إضافة سيارة MC20 الرياضية الفائقة، والتي تعمل بمحرك Nettuno المكون من 6 أسطوانات، فضلاً عن تزويدها بتقنيات مستوحاة من سيارات الفورمولا 1، والتي أصبحت متاحة للمرة الأولى الآن ضمن إحدى السيارات القياسية.

ويتم اليوم إنتاج سيارات «مازيراتي» الرائدة ضمن ثلاث منشآت مختلفة؛ حيث يتم تصنيع سيارات جيبلي وكواتروبورتيه ضمن منشأة أفوكاتو جيوفاني أجنيلي في مدينة غرولياسكو (بمقاطعة تورينو)، وسيارات ليڤانتي في مصنع ميرافيوري في تورينو.

بينما يتم تصنيع سيارة MC20 الرياضية الفائقة في مدينة مودينا ضمن منشأة فيال سيرو مينوتي التاريخية.