أسعار العائد على منتجات بنك مصر الادخارية بعد قرار تثبيت الفائدة

قام بنك مصر بتثبيت العائد على منتجاته من الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والعملات المحلية، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25%، و9.25% على الإقراض لأجل ليلة واحدة.

منتجات بنك مصر الادخارية

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أسعار العائد على منتجات بنك مصر من الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والعملات المحلية:

- الحساب الجاري ذو العائد اليومي

فيما يخص العائد على الحساب الجاري ذو العائد اليومي، شريحة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه يبلغ معدل العائد 2%، والشريحة من 101 ألف إلى 500 ألف جنيه يبلغ العائد 2.25%، ومن 501 ألف إلى أقل من مليون جنيه يبلغ معدل العائد 2.50%، والشريحة من مليون جنيه إلى أقل من 2 مليون جنيه يبلغ العائد 3%، ومن 2 مليون جنيه إلى أقل من 10 مليون جنيه يبلغ معدل العائد 3.25%، ومن 10 مليون جنيه إلى أقل من 30 مليون جنيه يبلغ العائد 3.75%، والشريحة من 30 مليون جنيه إلى أقل من 100 مليون جنيه يبلغ العائد 4%، وأخيراً من 100 مليون جنيه فأكثر تبلغ نسبة العائد 4.125%.

- الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذو العائد الشهري

وفيما يخص العائد على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذو العائد الشهري، الشريحة من 1000 جنيه فأكثر تبلغ نسبة العائد 3%.

- حسابات التوفير بالجنيه المصري

أما أسعار العائد على حسابات التوفير في بنك مصر بالجنيه المصري، فتبلغ نسبة العائد الشهري على الشريحة من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه 3%، والعائد الربع سنوي 3.25%، والنصف سنوي 3.375%، والعائد السنوي 3.54%.

ويوضح الجدول التالي باقي الشرائح:

- حساب التوفير للشباب (YOUTH 1 & YOUTH 2)

وفيما يخص العائد على حساب توفير الشباب في بنك مصر، تبلغ نسبة العائد الشهري على الشريحة من 500 جنيه إلى 20 ألف جنيه، 4.75%، والربع سنوي 5%، والنصف سنوي 5.125%، والعائد السنوي 5.25%، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 500 جنيه.

- حسابات التوفير بالدولار الأمريكي

وعن أسعار العائد على حسابات التوفير في بنك مصر بالجنيه الأمريكي، فتبلغ نسبة العائد الشهري على الشريحة من 1 إلى 5 آلاف دولار 0.1000%، وربع السنوي 0.1200%، ونصف السنوي 0.1500%، والعائد السنوي 0.2000%.

ويوضح الجدول التالي باقي الشرائح:

- حسابات التوفير بالعملات الأجنبيه الأخرى

وفيما يخص العائد على حسابات التوفير بالعملات الأجنبيه الأخرى في بنك مصر، بالنسبة لعملة اليورو تبلغ نسبة العائد 0.2500%، وبالنسبة للجنيه الاسترليني يبلغ معدل العائد 0.3500%، والحد الأدنى لفتح الحساب هو 200 وحدة.

- شهادات الادخار بالجنيه المصري

يوضح الجدول التالي شهادات العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري في بنك مصر:

- شهادات الادخار بالدولار الأمريكي

يوضح الجدول التالي شهادات العائد على شهادات الادخار بالدولار الأمريكي في بنك مصر:

- شهادات الادخار باليورو

يوضح الجدول التالي شهادات العائد على شهادات الادخار باليورو في بنك مصر:

- شهادات الادخار بالجنيه الاسترليني

يوضح الجدول التالي شهادات العائد على شهادات الادخار بالجنيه الاسترليني في بنك مصر: