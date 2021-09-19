«مشروعي» قرض بفائدة 5% من بنك مصر.. وسدد على 7 سنوات

تكثف الدولة جهودها؛ لتقديم المساعدات للشباب من الجنسيين «ذكور وإناث» وذلك بتسهيل كافة الأمور لإنشاء مشاريعهم تحت بند «مشروعي – مشروعك» ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري، بفائدة 5%.

ويشترك في المبادرة بنك مصر، حيث يساهم في مساندة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، من خلال تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل.

وتسعى المبادرة أيضًا إلى تمويل كافة أنواع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص، في كافة الأنشطة سواء كانت صناعية، تجارية، خدمية، مهن حرة، وكذلك الأنشطة الطبية والعيادات.

وتنشر «الوطن» تفاصيل قرض الفائدة 5%؛ طبقًا للشروط التي نشرها بنك مصر من خلال منشور رسمي، على النحو التالي:

ـ تبدأ قيمة القرض من 250 ألف جنيه حتى 6 ملايين.

ـ تتراوح مدة سداد القرض من سنة وحتى 7 سنوات، متضمنًا فترة السماح طبقًا لطبيعة المشروع.

ـ تحديد فائدة بنسبة 5% للأنشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة.

سعر عائد تنافسي للأنشطة التجارية

بالنسبة لحديثي التأسيس «الأنشطة الجديدة»، يكون رأس المال المدفوع طبقا للسجل التجاري كالتالي:

ـ من 50 ألفًا حتى أقل من 5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية.

ـ من 50 ألفًا حتى أقل من 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية.

نسب تمويل المشروع بالقرض

ـ تصل نسبة التمويل إلى 80% بالنسبة للآلات والمعدات.

ـ تصل نسبة التمويل إلى 80% بالنسبة للسيارات.

ـ تصل نسبة التمويل إلى 100% بالنسبة لرأس المال العامل.

المستندات المطلوبة

ووضع بنك مصر المستندات المطلوبة للمشاريع حديثة التأسيس، على النحو التالي:

ـ صورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار.

ـ مستخرج حديث من السجل التجاري، وصورة البطاقة الضريبية والموقف التأميني.

ـ صورة رخصة مزاولة النشاط.

ـ صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته.