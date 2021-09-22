«الصحفيين» تمد فترة تلقي أعمال مسابقتها للمرة الثانية حتى نهاية سبتمبر

أعلنت نقابة الصحفيين، استمرار قبول طلبات مسابقة جوائز الصحافة المصرية، بدءًا من السبت المقبل، حتى الخميس 30 سبتمبر الجاري، وتعد هذه المرة الثانية التي تقرر فيها النقابة مد فترة تلقي طلبات المسابقة، إذ جرى فتح باب التقديم بدءًا من 21 أغسطس الماضي حتى 9 سبتمبر الجاري، وجرى مد فترة تلقي الطلبات للمرة الأولى، حتى الخميس 16 سبتمبر الجاري، ليصدر قرار المد الثاني اليوم، حتى نهاية سبتمبر.

جوائز الصحافة المصرية

وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إنه بناء على رغبة الزملاء وبعد تلقي النقابة عشرات الطلبات، تقرر استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، من السبت 25/9 حتى الخميس 30/9/20 ، وذلك بمجمع الخدمات بالدور الأول، والتقدم بالأعمال المنشورة خلال عام 2020، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني، مشددا على أنه لن يجري قبول أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد.

الماجستير والدكتوراه

وفي وقت سابق، أعلنت دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، تكريم الزملاء الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه لعام 2020 خلال حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية لهذا العام.

وأوضحت دعاء النجار في بيان لها، أنه على الزملاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، تقديم أصل وصورة الشهادة، وذلك بإدارة شئون المجلس بالدور الرابع في مقر نقابة الصحفيين.

شروط التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية

وبخصوص شروط المسابقة التي تنظمها نقابة الصحفيين، تتضمن أن يكون المتقدم عضوًا مقيدًا بجدول المشتغلين أو جدول تحت التمرين، وأن يكون مسددًا للاشتراك السنوي، وألا يكون عضوًا بمجلس النقابة أو لجنة التحكيم، وألا يكون وقعت عليه عقوبة تأديبية طبقًا لقانون النقابة خلال السنوات الثلاث السابقة على تقدمه للمسابقة، وأن تكون المادة المقدمة للمتسابق نشرت خلال الفترة بين أول يناير 2020، وحتى ديسمبر 2020، وفي حالة المواد المتابعة الخاصة بتغطية موضوع واحد يعتد بتاريخ نشر آخر هذه المواد، ولا يجوز للمتسابق أن يتقدم لأكثر من فرعين من فروع المسابقة، ولا يحق له التقدم بأكثر من عملين في الفرع الواحد، كما لا يجوز له أن يتقدم بنفس العمل لأكثر من فرع بالأعمال المقدمة.

كما يشترط أنَّ تكون الأعمال المقدمة قد نشرت في إحدى الصحف المصرية القومية أو الحزبية أو الخاصة المعتمدة لدى نقابة الصحفيين، أو في إحدى نوافذها الإلكترونية المرخصة، أو على النشرة العامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ويجوز لمجلس النقابة قبول أعمال صحفية بالمسابقة من صحف ومواقع إلكترونية من غير المعتمدة لديها بقرار من المجلس، ويشترط أن تلتزم المادة المقدمة بميثاق الشرف الصحفي، وألا تنطوي على ألفاظ أو معان تتناقض مع ما ينص عليه الميثاق.