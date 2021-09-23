سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 23-9-2021.. انخفاض طفيف

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، ما يجعله من الأكثر بحثا ورواجا عبر محرك البحث العالمي جوجل، خاصة مع التغيرات السعرية التي تحدث بشكل يومي سواء ارتفاع أو انخفاض مفاجئ، ويحظى سعر جرام الذهب عيار 21 وهو أكثر الأنواع بحثًا، باهتمام الكثيرين نظرًا لأنه الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وعياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الحالي، والتي سجلت انخفاضا طفيفا، وذلك استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 886 و888 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم بين 775 و777 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 664 و666 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6200 إلى 6216 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

أما في أسواق المال والتداول، فسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 23 سبتمبر، نحو 891.37 جنيه، 56.72 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 779.97 جنيه، 49.63 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 668.54 جنيه، 42.54 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، قال إنّ الارتفاع في سعر الذهب دائمًا يكون سببه سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.