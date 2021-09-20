«عصابة السيدات» تسرق محلات الذهب بالفيوم

6 سيدات بينهن اثنتان منتقبتان دخلن إلى محل ذهب ومجوهرات في شارع البحر بمدينة الفيوم، وأخبرن مالك المحل برغبتهن في شراء خواتم ذهبية لأربع منهن، ففرح كثيراً ببيع الذهب لأربع سيدات مرة واحدة، فأخرج عدة صناديق تحمل تشكيلة كبيرة من الخواتم الجديدة، وبدأت السيدات في إظهار إعجابهن بالخواتم، وفجأة أسقطت إحداهن «دبلة» على الأرض، فنزل الجواهرجي للبحث عنها أسفل مكتبه، فسرقن صندوقاً يحمل 15 خاتماً ذهبياً من الفاترينة وفررن هاربات، حيث كان ينتظرهن أحد الشبان بسيارة أمام المحل، وحاول الجواهرجي اللحاق بهن، ولكنه لم يتمكن من الإمساك بهن.

عصابة السيدات في الفيوم تسرق 15 خاتما ذهبيا

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغ من محمد جمعة، جواهرجي، بقيام عصابة السيدات المكونة من 6 سيدات وشاب، بسرقة 15 خاتماً ذهبياً من المحل الخاص به، وفروا هاربين.

مباحث قسم ثاني الفيوم تفرغ الكاميرات لضبط عصابة السيدات

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم ثان الفيوم برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وجرى تفريغ الكاميرات التي تقع داخل محل المجوهرات، وتبين أنّ عصابة السيدات في الفيوم تتكون من 6 سيدات بينهن سيدتان منتقبتان يدخلن محال المجوهرات بحجة شراء الذهب ويغافلن صاحبه ويسرقنه، ثم يفررن هاربات بمساعدة شاب ينتظرهن أمام المحل الذي يسرقنه.

جهود مكثفة لضبط عصابة السيدات في الفيوم

وجرى أخذ لقطات من الكاميرات لأفراد عصابة السيدات في الفيوم، ونشر أوصافهن وصورهن في كل مكان، بالإضافة إلى عمل أكمنة ثابتة ومتحركة لسرعة ضبط العصابة، كما جرى إخطار باقي محال الصاغة والمجوهرات بمواصفات الخواتم المسروقة لإبلاغ الشرطة في حالة حضور أي شخص لبيع أي خاتم من المسروقات.

تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلت للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط الجناة.