تحذيرات من شراء الذهب المسروق بالأسواق.. و«الشعبة»: التعامل بالفاتورة

حذرت الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، التجار والمواطنين من شراء الذهب المسروق لعدم التعرض للعقوبات الجنائية، مشيرة إلى أن هناك زيادة كبيرة في بيع الذهب المسروق بالأسواق.

بيع المسروق من خلال السوشيال ميديا

وأكدت الشعبة على وجود فئه محترفة ومتخصصة ببيع الذهب المسروق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اومن خلال البيع المباشر للتاجر.

وحذر وصفي أمين واصف رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن» المواطنين عدم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لعدم تعرضهم للنصب والاتجاه إلى المحلات الشرعية والمسجلة لشراء المعدن الأصفر والتأكد من الحصول على فاتورة عند إتمام العمليات البيعية سواء أثناء البيع أو الشراء.

أسباب اللجوء لمواقع التواصل

وأرجع أسباب لجوء المواطنين إلى مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب منها، أن ارتفاع أسعار الذهب والمصنعية يجعل المواطنين الراغبين في الشراء ليجأون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفى سياق متصل يلجأ بعض التجار لتعزيز أرباحهم بطرق غير مشروعة خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب، وتراجع المبيعات.

الفاتورة تحمى التاجر من العقوبة

أكد نادى نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن بيع الذهب المسروق وارد في كل كافة الأحوال، مشددا على التجار السؤال عن الفاتورة قبل شراء أي قطعة ذهبية من الزبائن، لعدم دخولهم في دخولهم في أي مشاكل، إلا إذا كان البائع زبون معروف لدى صاحب المحل وأن الذهب المراد بيعه تم شرائه من نفس المحل في وقت سابق.

السعي وراء المال.. سبب الأزمة

أشار إلى أن سعى المواطنين للحصول على مكاسب مالية هو السبب وراء وقوع مثل هذه الجرائم، كما أن سلعة الذهب من السلع التي خف وزنها وارتفع سعرها، ونصح المواطنين عدم شراء أي سلعة إلا بعد التأكد منها عن طريق فحصها من قبل المختصين والفنيين، وعدم اللجوء إلى البيع والشراء إلا عن طريق الوسائل الشرعية والرسمية الصحيحة، والتأكد من هوية الأشخاص عن طريق طلب الأوراق الرسمية في جميع المعاملات.