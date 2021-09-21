سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 21-9-2021

تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب، خلال الفترة الحالية بسبب اضطراب الاقتصاد العالمي منذ ظهور جائحة كورونا منذ عامين، حيث يسعى البنك الفيدرالي الأمريكي إلى جذب المستثمرين إلى الاستثمار في العملة، بديلا للذهب، مما يسبب التغيرات المفاجئة التي تطرأ على الأسعار مرة بالارتفاع وأخرى بالانخفاض، لذلك يهتم قطاع كبير، بمعرفة سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وعياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر الجاري، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة، في التقرير التالي..

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 882 و885 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم بين 772 و774 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 662 و663 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6176 إلى 6192 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

أما في أسواق المال والتداول، فسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، نحو 890.88 جنيه، 56.66 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 779.53 جنيه، 49.58 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 668.17 جنيه، 42.49 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، قال إنّ الارتفاع في سعر الذهب دائمًا ما يكون سببه سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.