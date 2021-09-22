العثور على جثة طفل مذبوحا وسط الزراعات في ديروط

تكثف الأجهزة الأمنية في مركزشرطة ديروط، بمديرية أمن أسيوط، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة طفل مذبوحاً، ملقاة وسط الزراعات بمنطقة «العرقوب»، بدائرة المركز.

تلقى اللواء عمر سويفي، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمورمركز شرطة ديروط يفيد بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من الأهالي، بالعثور على جثة طفل مذبوحاً وملقاة وسط الزراعات، بمنطقة «العرقوب» دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لطفل يُدعى «مصطفى أ. ع.»، 10 سنوات، مقيم مع أسرته بقرية «الشيخ مساعد»، بدائرة المركز.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى ديروط المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، جرى تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية، وبمشاركة فريق ضباط مباحث ديروط، لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.