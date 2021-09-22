«الصحة» تغلق مراكز الدرة للعيون بعد حملات تفتيشية مكبرة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن إغلاق الفرع الرئيسي من سلسلة مراكز الدرة للعيون بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وذلك لمخالفة شروط التراخيص وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.

الصحة تكشف تفاصيل غلق المركز

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الغلق جاء خلال حملة تفتيشية مكبرة شنتها اليوم الأربعاء، الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع مباحث التموين، على عدد من العيادات والمنشآت الطبية الخاصة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أصدرت قرارين بإغلاق مركزين تابعين لسلسلة مراكز الدرة للعيون في محافظة الجيزة خلال حملات تفتيشية شنتها إدارة العلاج الحر خلال الأسبوع الماضي.

استمرار «الصحة» في الحملات التفتيشية

وشدد المصدر على استمرار الوزارة في حملاتها التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة من عيادات ومعامل ومراكز طبية ومستشفيات، في إطار العمل على ضبط الخدمة الطبية وحفاظا على صحة وحياة المرضى.

وتحرص وزارة الصحة والسكان من خلال إدارة التراخيص الحر على تكثيف مجهوداتها من وقت إلى آخر لمراقبة المنشآت حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.