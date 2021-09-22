للمرة الثانية.. ضبط مقهى يقدم «الشيشة» سراً في دهب

قاد اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، حملة مكبرة اليوم الأربعاء، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والتصدى لظاهرة الشيشة.

رصد مقهى مخالف يقدم الشيشة للمواطنين

وقال رئيس مدينة دهب إنه جرى اليوم شن حملة مفاجئة، بحضور سكرتير المدينة ورؤساء القطاعات، حيث تم رصد مقهى مخالف يقدم الشيشة للمواطنين، على الرغم من التحذيرات المتكررة، وعلي الفور تم مداهمة مقهى بمنطقة «المشربة»، حيث تم العثور على عدد 36 شيشة، وتم مصادرة المضبوطات، ويجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف أن المحافظ شدد علي ضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية، والقيام بحملات مفاجأة علي المقاهي والكافتيريات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه للمرة الثانية يتم ضبط مقاهي تقدم الشيش سرا وتخالف قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع الشيشه.

لقاء مع مديري الإدارات لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

وأكد رئيس المدينة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، مساء اليوم الأربعاء، أنه جرى عقد ندوة تثقيفية بحضور كافة المسؤولين بالمدينة، لمواجهة الموجة الرابعة من أزمة انتشار فيروس كورونا، وشدد خلال اللقاء علي ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم السماح لأي مواطن بدخول مجلس المدينة إلا بعد ارتداء الكمامة.

وقال رئيس مدينة دهب، بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحاته اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء من تطعيم كل العاملين في مجلس المدينة، مشيراً إلى التزام جميع الموظفين بارتداء الكمامة الواقية، وغيرها من الإجراءات الاحترازية المعمول بها، لمنع انتشار فيروس كورونا.

حملة تطهير مخرات السيول لليوم الرابع

وأضاف «عارف» أن مجلس المدينة شن حملة مكبرة اليوم لتطهير مجاري السيول لليوم الرابع على التوالي، وجرى عقد لقاء موسع مع مديري الإدارات والمديريات، لوضع خطة مواجهة السيول، والتأكد من وجود مخزون استراتيجي من الوقود والسلع الغذائية والبوتاجاز، وقال إنه طالب مديري الإدارات الخدمية بالمدينة، بالتنسيق فيما بينهم، وتحديد المهام لكل منهم، مؤكداً على رفع درجة الاستعداد، وتوظيف الإمكانيات المتاحة في مواجهة الأزمات.