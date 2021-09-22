شقيقة مخرج قناة الحياة: «آخر إجازة قالي مش عارف هشوفك تاني ولا لأ»

قالت سارة رمضان، شقيقة المخرج الراحل بقناة الحياة سامح رمضان، إنها حضرت من إمارة دبي، بعدما تلقت خبر انتقال شقيقها إلى المستشفى، لكنه توفي قبيل وصولها إلى مصر، «قالولي في المستشفى تعبان وهيطلع، ولحد ما وصلت للمطار كانوا بيأكدوا لي أنه كويس».

رمضان: «كان دايما يقولي إنه بيحب المذيعين وشغله جدا»

وأضافت «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن المخرج الراحل كان متفانيا في عمله، وكان يعشق عمله وكل مذيعي القناة، «كان دايما يقولي إنه بيحب المذيعين وشغله جدا».

رمضان: «من ساعة ما ماما توفيت حس إنه ملهوش مكان في الدنيا ومكانه معاها»

وأوضحت أنه منذ وفاة والدته، كان دائما يشعر بأنه لا يريد استكمال حياته، وكان دائما يرى حياته معها، «من ساعة ما ماما توفيت، وهو حاسس أنه ملهوش مكان في الدنيا ومكانه معاها، وكان بيقول إنه من بعدها الدنيا ملهاش لازمة، وبعد فراقها أنا سافرت بره مصر، وهو فضل في مصر لوحده، وآخر إجازة لي قالي مش عارف يا سارة إذا كنتي هتشوفيني تاني ولا لأ».

مرسل الحياة اليوم: «قالي مكلتش من الصبح وشرب عصير ومياه»

وقال محمد سلامة، مراسل الحياة اليوم، إن صديقه المخرج سامح رمضان، مرض بشكل مفاجئ، وكان يعاني بعضا من الآلام في المعدة، «قالي مكلتش من الصبح، وشرب عصير ومياه، واتحرك علشان يوصل واحدة زميلتنا، وبعد ما وصلها عدى عليا وطلعلته وركبت معاه».

سلامة: «كلمني وقالي تعالى خدني بسرعة للمستشفى.. أنا تعبان جدا»

وأضاف خلال مداخلة له بالبرنامج، أنه تركه في سيارته ليذهب لأحد أماكن عمله، وبعد مرور نحو 10 دقائق، هاتفه وطلب منه أن يقود السيارة ويذهب به إلى أحد المستشفيات، نظرا لمرضه بشكل مفاجئ، «استنيته ربع ساعة ولقيته بيكلمني ويقولي سوق أنت، وتعالى خدني بسرعة ووديني المستشفى علشان تعبان جدا».

سلامة: لما اتحركنا للمستشفى كان شبه بينازع

واختتم: «لما اتحركنا للمستشفى كان شبه بينازع، وقالي في العربية هات حاجة أشربها علشان عندي حرقان جامد في صدري، ولما دخلنا على معهد ناصر، بدأ يحصله تشنجات، ومسك دراعي جامد، والدكاترة دخلوه الطوارئ، وقعد حوالي ساعة بيحاولوا يسعفوه، وأنا مش فاهم حاجة، ومحدش بيقولي ماله».

ونعت الحياة اليوم، المخرج بالقناة سماح رمضان الذي توفي إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.