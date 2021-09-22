عزاء البطل أحمد إدريس في جمعية النوبة بالإسكندرية

استقبلت جمعية النوبة في الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، عزاء البطل الراحل أحمد إدريس، صاحب شفرة حرب أكتوبر، الذي توفى في وقت سابق أمس، في مقر إقامته بمنطقة كينج مريوط غرب الإسكندرية.

عزاء البطل أحمد إدريس في الإسكندرية

واصطفت أسرة البطل أحمد إدريس أمام جمعية النوبة، في شارع «العطارين»، وسط الإسكندرية، من أجل استقبال الرواد والمعزين من أهالي النوية وأبناء الإسكندرية ومحبي البطل الراحل.

وفاة البطل أحمد إدريس صاحب شفرة حرب أكتوبر

وغيب الموت البطل أحمد إدريس، ابن النوبة، وصاحب فكرة شفرة حرب أكتوبر باللغة النوبية، في مقر إقامته بمنطقة «كينج مريوط» بمدينة الإسكندرية، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث جاءت وفاته لتواكب رحيل المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

ولفظ البطل النوبي أنفاسه الأخيرة داخل محل إقامته في كينج مريوط، بعد أيام قليلة على خروجه من المستشفى، حيث كان يخضع للعلاج من أزمة صحية تعرض لها، وخيمت حالة من الحزن على أفراد أسرته وأصدقائه وأحبائه في مصر.

من هو البطل أحمد إدريس

بدأت حكاية البطل أحمد إدريس النوبي حينما تطوع في الجيش عام 1954 كجندي في قوات حرس الحدود، وأثناء خدمته في الجيش عام 1971 سمع الرئيس أنور السادات يتحدث عن شفرة، فعرض عليه استخدام اللغة النوبية التي لا يعرفها أحد غير النوبيين، كشفرة تستخدم فى الحرب مع إسرائيل، ومن هنا أصبح صاحب فكرة الشفرة المستخدمة في حرب أكتوبر المجيدة.