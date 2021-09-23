«الموسيقيين»: لا يوجد شعبة لمطربي الراب في النقابة.. ويعملون بتصريح اليوم الواحد

قال المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية علاء عامر، إنه تم وقف 5 من مطربي الراب بسبب غنائهم بطريقة «الفلاشة»، إضافة إلى أنهم ليسوا أعضاءً بالنقابة، مشيرا إلى أنهم كانوا يحصلون عن تصريح يسمى «تصريح اليوم الواحد» لإقامة الحفلات الغنائية بالفرق الموسيقية.

وأضاف «عامر» في تصريح لـ«الوطن»، إنه لا يوجد شعبة بالنقابة تسمى «راب»، ولكن فناني الراب يندرجون تحت مسيمات أخرى، موضحا، من وجهة نظره، أنه لا يوجد مطرب راب في مصر سوى الفنان أحمد مكي.

وقف 5 من مطربي الراب

جدير بالذكر أن نقابة الموسيقيين اتخذت قرارا بوقف التعامل مع 5 من مغني الراب، عقب إساءات المطرب حسن شاكوش لعازفي الإيقاع، الأمر الذي دفع عازفي الإيقاع للاحتجاج لمنع «شاكوش» من الغناء مرة أخرى، وذلك في أعقاب مشادة وقعت بينه وبين المطرب رضا البحراوي بإحدى حفلات الساحل الشمالي، وألزمت النقابة حينه المطربين بعدم الغناء باستخدام «الفلاشة».

وقررت نقابة المهن الموسيقية، منع 5 مطربين من الغناء وحذرت من التعامل معهم، بحسب بيان صادر عنها جاء فيه: «استكمالا لمتابعة نقابة المهن الموسيقية وإصرار منها على تنفيذ قرارتها بكل حزم، قرر الفنان هاني شاكر ومجلس النقابة منع التعامل مع عفرتو ومروان موسى وريشا وكوستا ومحمود معتمد، حيث إنهم ليسوا أعضاء ولم يحصلوا على تصاريح بالغناء، وتحذر من التعامل معهم، وقد خالفوا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة».

وأكدت النقابة إبلاغ كافة الجهات بهذا القرار للتعاون والمساعدة.

«ريشا وكوستا» يتحديان نقابة الموسيقيين

وعلى الرغم من قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع غناء الخماسي، قال مدير أعمال ريشا وكوستا لـ«الوطن»، إنهما لا يعلمان شيئا عن قرار النقابة ولم يتم إخبارهما، منوها إلى أنهما سيقومان بإحياء حفل زفاف في أحد الفنادق الكبرى.