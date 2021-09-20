«الموسيقيين» تشكر الرئيس بعد شمول الفنانين ببرامج التأمين

وجَّه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ونيابة عن مجلس النقابة وجميع فناني مصر، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الموسيقيين: العاملون بالفن لا يتمتعون بأعمال ثابتة أو منتظمة

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا، لتوجيه الشكر إلى رئيس الجمهورية، لرعايته كل فئات الشعب المصري ومنهم الفنانون لشمولهم نحو تفعيل برنامج الحماية التأمينية والاجتماعية ضد مخاطر الحياة المتنوعة وخاصة العاملين في المجال الفني حيث لا يتمتعون بأعمال ثابتة أو منتظمة ولا يملكون مصادر بديلة لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وأوضحت النقابة أنّ هذه الرعاية والحماية الاجتماعية للفنانين تفعل دور القوى الناعمة وتتبوأ دورها للنهوض بفنون راقية وثقافة ترسخ قيم اجتماعية تليق بمكانة مصر الحضارية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه اليوم، بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة، مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثا متميزا لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.

جاء ذلك القرار خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والسيد جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.