«الموسيقيين» تحظر التعامل مع 5 مطربين بعد وقف «شاكوش»

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، منع التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات والراب، باعتبارهم أعضاء غير عاملين بالنقابة، ولم يحصلوا على تصاريح بالغناء، وذلك حسب البيان الصادر منذ قليل عن النقابة.

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وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر: إنه ستكمالًا في متابعة نقابة المهن الموسيقية وإصرارًا منها على تنفيذ قرارتها بكل حزم، قرر الفنان هاني شاكر ومجلس النقابة الآتي:

«أولًا: منع التعامل مع (عفرتو ومروان موسى) حيث أنهما ليس أعضاءً ولم يحصلا على تصاريح بالغناء وتحذر من التعامل معهما.

ثانيًا: منع التعامل مع (ريشا وكوستا)، حيث أنهما ليس من أعضاء النقابة وغير مصرح لهما بالغناء وقد خالفا قرار النقابة بشأن منع الغناء على فلاشة.

ثالثًا: منع التعامل مع (محمود معتمد) لكونه ليس عضوًا بالنقابة وخالف قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة.

رابعًا: تبلغ كافة الجهات بهذا القرار للتعاون والمساعدة».