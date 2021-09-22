كبار رجال الدولة يقدمون واجب العزاء في المشير طنطاوي

حرص عدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة على حضور عزاء المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد بعد أحداث ثورة 25 يناير، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق.

وأوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كبير ياوران رئاسة الجمهورية، والفريق أول صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، علاوة على حضور عدد من كبار المسؤولين مثل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والأوقاف والتنمية المحلية، وعدد آخر من الوزراء، للعزاء المقام بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

مسؤولون سابقون وبرلمانيون في عزاء المشير طنطاوي

كما حضر كل من جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.

كما حضر أيضا الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

كما حضر العزاء عدد من أعضاء البرلمان، من بينهم محمد أبو العينين، ومصطفى بكري، ومصطفى الفقي المفكر السياسي، وأيضا عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، وحلمي طولان المدير الفني لإنبي.

وكان المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم للبلاد عقب 25 يناير، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، رحل صباح أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما، وذلك بعد صراعه الطويل مع المرض.

«طنطاوي» قضى 56 عاما داخل صفوف القوات المسلحة

والمشير محمد حسين طنطاوي، أحد أبناء حي «عابدين» من أسرة نوبية، ووُلد في يوم 31 أكتوبر من عام 1935، عاش في «عابدين» فترة الصبا والدراسة، وتخرج في الكلية الحربية في يوم 1 من شهر أبريل لعام 1956، ومضى في الخدمة بالقوات المسلحة لأكثر من نصف قرن، وهو أحد أكثر العسكريين المصريين في الخدمة من حيث المدة، التي قضاها في صفوف القوات المسلحة، التي تُقدر بـ56 عاما.