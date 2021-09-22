مميش عن تعامل المشير طنطاوي مع أحداث يناير: «قال محدش يلمس المصريين»

تحدث الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، خلال لقاء مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، ومن تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، عن إدارة المشير حسين طنطاوي لفترة ما بعد أحداث يناير 2011.

توجيهات طنطاوي كانت الحفاظ على أرواح المواطنين وأفراد الجيش

وقال إن المشير طنطاوي كان دائما ما يوجه بالحفاظ على أرواح المواطنين وأفراد القوات المسلحة: «كان بيقول حافظوا على الناس ومحدش يلمس المصريين، وكنا نتفادى أي موقف من الشارع.. كان المستفيدون وقتها في الشارع، وأغلب المتواجدين كانوا عاوزين يجرونا لاتخاذ إجراءات مضادة عشان يتنشر في العالم إن الجيش المصري يقمع شعب مصر»، مؤكدا على أن المشير طنطاوي كان مستمعا جيدا، ولذلك كان صاحب قرار جيد.

لولا تولي السيسي الاستخبارات العسكرية لسلكت مصر مسلكا آخرا

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، على أن المشير حسين طنطاوي كان رمانة ميزان، وكان دائما حريصا على أرواح الشعب المصري: «هناك أشخاص حاولوا التعدي على المدرعات بالأحجار، ولولا أن المشير طنطاوي كان على رأس وزارة الدفاع والرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس الاستخبارات العسكرية لسلكت مصر مسلكا آخرا، لكن الله يحب هذا البلد ويحنو على هذا الشعب».