دقيقة حدادا على روح المشير طنطاوي في ختام دوري المتعافين من الإدمان

بدأت منذ قليل فعاليات ختام بطولة الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطي المخدرات، والذي ينظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، والذي وافته المنية أمس، تقديرًا لعطائه فى خدمة الوطن.

حضر فعليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة، كما حضر كل من الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأعضاء مجلس النواب، وممثلو الوزارات المعنية، وكبار الإعلاميين وعلق على البطولة الإعلامي أحمد شوبير.

فريق المعمورة يحصد لقب دوري «انت أقوى من المخدرات»

وحقق فريق المعمورة لقب الموسم الرابع من مسابقة دوري «انت أقوى من المخدرات»، التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة علاج الإدمان، بهدف نظيف على فريق الإسماعيلية.

وكرمت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق المعمورة الحاصل علي بطولة في نسختها الرابعة، وشهدت المباراة تنافسا كبير بين الفريقين استطاع فريق المعمورة خلالها إحراز هدف في نهاية المباراة، وأشادت القباج بروح الرياضية بين الفريقين، موجهة رسالة لجميع الشباب بعدم الإقبال نحو الادمان والحفاظ علي صحتك والحفاظ علي أهلك.

«القباج»: الخط الساخن لعلاج الإدمان يعمل على مدار 24 ساعة

وقالت «القباج»، إن الخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث يقدم جميع الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة، ووفقا للمعايير الدولية، حيث تتيح المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان التأهيل الاجتماعي والنفسي وأيضا التأهيل الرياضي، مؤكة أن حصول المتعافي على بطولة الجمهورية يبث رسالة أمل للشباب، وأن أي شاب وقع في براثن الإدمان يمكنه التعافي منه.