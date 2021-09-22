نقابة القراء تعلن أسماء 3 مشايخ يحيون عزاء المشير طنطاوي اليوم

قال محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إن هناك 3 من قراء القرآن الكريم سيحيون ليلة عزاء المشير محمد حسين طنطاوي.

نقابة قراء القرآن الكريم

وأضاف «الساعاتي»، في بيان عن نقابة القراء، إن القراء الثلاثة، الشيخ حجاج الهنداوي، قارئ الإذاعة والتليفزيون، والشيخ أحمد تميم المراغي، قارئ الإذاعة والتليفزيون، والشيخ خالد الجارحي، قارئ المشروعات القومية، سيحيون عزاء المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، اليوم، بالمسجد الذي يحمل اسمه بالقاهرة.

عزاء المشير طنطاوي

كانت نقابة القراء برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء قد نعت فقيد مصر الكبير في بيان لها أمس.