«العلاج الطبيعي» تغلق مركزا للطب البديل والعلوم الصينية بالإسماعيلية

أعلنت نقابة أطباء العلاج الطبيعي، تشميع مركز للطب البديل والعلوم الصينية بمحافظة الإسماعيلية، من قبل الجهات المعنية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة، بناء على مذكرة من النقابة العامة للعلاج الطبيعي «في ظل الحرب على الدخلاء والمدعين».

حملة لمحاربة الدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي

من جانبه أكد الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، أن النقابة تتبنى حملة لمحاربة الدخلاء على المهنة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووزاة الداخلية، لإنهاء فوضى الشارع الطبي، وتنقية السوق الطبية من الدخلاء سواء خريجي كليات التربية الرياضية أو الحاصلين على كليات العلوم الصحية.

وأعرب نقيب أطباء العلاج الطبيعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تقديره واعتزازه بدور خريجي كليات التربية الرياضية في مصر، إلا أنه يرفض تماما حصولهم على درجات علمية في مجالات طبية والعلاج الطبيعي.

نقيب العلاج الطبيعي: دور خريج التربية الرياضية يقتصر على حصة الألعاب في المدارس

وتابع: «الحصول على ماجستير والدكتوراه في التأهيل الحركي، يعد خرقا للقانون، موضحا أن جهاز التنظيم والإدارة أوضح الوصف الوظيفي لكل مهنة، وعملهم هو رفع معدلات اللياقة البدنية، ولا يجوز لهم التعامل مع المرضى أو استخدام أجهزة طبية لعمل بحوث، فدور خريج التربية الرياضية يقتصر على حصة الألعاب في المدارس لا أكثر ولا أقل».

وكانت النقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعي أصدرت تحذيرا من استغلال الشهادات غير المستحقة حتى لا تكون بابا خلفيا لممارسة مهنة العلاج الطبيعي.

تحرك قضائي

وأعلنت النقابة أنها ستلاحقهم قضائيا وستتحرك ضد كل من يعاونهم ويدعمهم دون سند من القانون، قائلة: «نحن جادون في دحر كل من ينتحل صفة دكتور علاج طبيعي».

وأشارت النقابة إلى ملاحقتها لكل من حصل على درجة علمية «دبلوم – ماجستير – دكتوراه» من خريجي التربية الرياضية قسم علوم الصحة الرياضية، في مجالات العلاج الطبيعي، وكذلك اللجنة النقابية العمالية التابعة لاتحاد عمال مصر «إصابات وتأهيل».