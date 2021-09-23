أحمد أبو الغيط: عقد القمة العربية بالجزائر حضوريا في مارس المقبل

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن سبب تأجيل القمة العربية التي كانت من المقرر أن تُعقد في الجزائر، مؤكدا أن الأحداث كانت تجعلهم في حاجة لوقت حتى تستقر الأمور لديهم: «الأمور الآن استقرت، وجاءني وزير الخارجية الجزائري في شهر 7 الماضي، وقالي نعقد القمة العربية في مارس 2022 حضوريًا»، موضحًا أنه وافقه في هذا الرأي.

أبو الغيط: أفضل القمم الحضورية أكثر من جلسات «الزوم»

وأضاف «أبو الغيط»، خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر»، الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أمس الأربعاء، أنه بشكل شخصي يُفضل القمم ذات الحضور، وليس الكونفرنس أو الزوم: «اجتماع الزوم لا يُعطي الفرصة للنقاش وما يحدث في الأروقة الثنائية بين الحضور أفضل بكثير من أن يلقي أي وزير أو رئيس بيانا فقط، لازم يبقى فيه نقاش وتعاون».

«أبو الغيط»: انعقاد القمم بشكل حضوري يؤمن الصلة والأحاسيس والمشاعر

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أنه بدلًا من أن نقرأ البيان عبر الفيديو كونفرانس، يجب أن تكون القمة حضوريًا بشكل يؤمن الصلة والأحاسيس والمشاعر «الناس تقعد تشوف بعضها»، موضحا أن هناك علاقات تستدعي الحديث باستفاضة كبيرة.