أحمد أبو الغيط: ميزانية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين 1.2 مليار دولار

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وكالة دولية أنشات في عام 1948 على يد منظمة الأمم المتحدة، وتصل ميزانيتها حاليا إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، موضحا أن ميزانية الوكالة تمول من خلال التبرعات الاختيارية، والمجتمع الدولي هو من يتحمل مسؤولية هذا الشآن وليس الجانب العربي.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بختام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة وبثته فضائية «Extra News» اليوم الخميس، أنه بالرغم من ذلك فالكثير من الدول العربية ذات القدرة تساهم بشكل كبير للغاية في ميزانية هذه الوكالة، ومن بينهم بكل التأكيد دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الجزائر وغيرهم.

أحمد أبو الغيط: اجتماع لوزراء خارجية «الترويكا» مع أعضاء مجلس الأمن 22 سبتمبر

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن مجموعة الوزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا اليوم، أحيطوا علما بالتحضير لعقد مؤتمر أو اجتماع يوم 22 سبتمبر بنيويورك، ما بين رئاسة وزراء خارجية «الترويكا العربية» وأعضاء مجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وصرح «أبو الغيط» بأن هذا الاجتماع سوف يبحث مسائل الإقليم العربي وفي مقدمتها بلا شك القضية الفلسطينية، معلنا أن الوزراء العرب قرروا المضي قدما في الاجتماع السنوي لهم على مستوى وزارة الخارجية في نيويورك للبحث في الوضع الدولي.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المشكلة التي تواجه هذا النوع من النشاط، تتمثل في جائحة كورونا والإجراءات المطبقة في الأمم المتحدة لمواجهة هذا الوباء من ناحية، والرغبة الأمريكية في عدم تشجيع الوفود في الحضور إلى نيويورك والدخول إلى الولايات المتحدة من ناحية أخرى.