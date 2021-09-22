سكرتير عام «إيكاو» يشيد بدور مصر في مجال الطيران المدني والنقل الجوي

التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، اليوم الأربعاء، مع سكرتير عام منظمة الطيران المدني الدولية خوان كارلوس سالازار، ومقرها مدينة مونتريال الكندية، وذلك في إطار عضوية مصر بمجلس منظمة الطيران المدني الدولية «إيكاو»، والحرص على تعزيز آليات التعاون والتنسيق مع سكرتارية المنظمة فيما يتعلق بموضوعات الطيران المدني والملاحة الجوية.

وقال السفير المصري إن سكرتير عام المنظمة أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري والرائد الذي تضطلع به مصر في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، لاسيما في هذه المرحلة التي يشهد فيها هذا القطاع تحديات جسام تقتضي الاستفادة من خبرات الدول ذات الثقل الإقليمي والدولي التي لديها باع طويل في هذا المجال.

وأضاف السفير أبو زيد، أنه حرص في بداية اللقاء على توجيه التهنئة للسكرتير العام الجديد على توليه المنصب، ودعم مصر لجهوده في إدارة أعمال المنظمة الدولية التي تتمتع مصر بعضويتها منذ نشأتها عام 1947، فضلاً عن استضافتها لمكتب المنظمة لإقليم الشرق الأوسط على أراضيها، الأمر الذي يؤكد على الدور المهم لمصر في مجال الملاحة الجوية إقليميا ودولياً.

سكرتير عام «إيكاو» يزور مصر

وتناول اللقاء أيضا الإعداد لزيارة سكرتير عام «إيكاو» إلى مصر، والبرنامج المقترح للزيارة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس المنظمة.

كما حرص السفير أحمد أبو زيد، على نقل تحيات وتهنئة وزير الطيران المدني المصري محمد منار، للسكرتير العام، وتطلعه لاستقباله خلال الزيارة.

وحضر اللقاء المهندسة إنجي مصطفى مندوبة مصر الدائمة لدي «إيكاو» وممثلتها لدى مجلس المنظمة.