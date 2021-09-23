«صحة النواب»: احذروا بعض صالات الجيم.. خريجو العلاج الطبيعي ليسوا أطباء

كشفت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن وجود حالة من الفوضى بسبب إطلاق توصيف الطبيب على أخصائي العلاج الطبيعي.

وقالت الدكتورة إيناس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن خريجي كليات العلاج الطبيعى ليسوا أطباء، ولا يجوز إطلاق لقب «دكتور» عليهم؛ لأنهم غير حاصلين على ماجستير أو دكتوراه اللهم الإ القليل منهم.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن أصحاب هذة المهنة يطلق عليهم ممارس لمهنة العلاج الطبيعي، لاسيما أنه ليس طبيب لديه القدرة على تشخيص الحالة، وإنما ينفذ بروتوكولا للعلاج، مؤكدة: «الطبيب البشري هو المنوط به توصيف حالة المريض والكشف عليه».

ترخيص مزاولة لصالة الألعاب الرياضية

ونوهت الدكتورة إيناس عبدالحليم، إلى خطورة تردد المواطنين على صالات الجيم، دون التأكد من حصولها على ترخيص من وزارة الصحة لمزاولة المهنة، لافتة إلى أن «كثير من صالات الجيم المنتشرة في المحافظات المصرية تفتقر للإسعافات الأولية، وتعمل بدون ترخيص الأمر الذى يعرض المترددين عليها لممارسة الرياضة إلى مشكلات عديدة من بينها عدم قدرتهم على أسعاف المتدرب، إذا تعرض لأزمة قلبية في أثناء اللعب».

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن «لدينا حالات من أهل الفن تعرضوا لهذا الأمر، وأم يجرى إسعافهم، الأمر الذى أدى إلى وفاتهم نتيجة أزمة قلبية».

التفتيش على صالت الجيم

وشددت الدكتورة إيناس على ضرورة التفتيش الدائم من قبل الجهات المعنية على صالات الجيم للألعاب الرياضية؛ للتأكد من حصولها على ترخيص لمزاولة النشاط: «يجب إمداد هذة الصالات بطبيب لمتابعة حالة اللاعبين قبل التحاقهم بجدول التدريبات، فضلا عن أختيار العناصر الكفء من ممارسي العلاج الطبيعي لمتابعة حالات بعض الأشخاص مما يعانون من مشكلات في العظام».

وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة توخي الحذر ممن يزعمون امتلاكهم لمراكز العلاج الطبيعي، وهم فى الأصل لايعرفون أساسيات هذه المهنة، لافتة إلى أن ممارسة بعض الحركات بطريقة خاطئة، قد تؤدى إلى الشلل الدائم.

نقابة الأطباء تحدد اختصاصات أعضائها

وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت بيانا أمس، أكدت فيه أن الطبيب هو الشخص الوحيد المخول له فحص ومناظرة المريض وتشخيص المرض، ووضع خطة العلاج وتوزيع الأدوار على بقية الفريق الصحي، فالطبيب هو من يحدد العلاج سواء علاج دوائي أو طبيعي، مع مراعاة الأمراض الأخرى التى قد يعاني منها المريض كالسكر والضغط وأمراض القلب.