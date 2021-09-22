شقيق ماجدة الرومي لـ«الوطن»: عانت من انخفاض ضغط الدم وبخير الآن

قال عوض الرومي، شقيق النجمة ماجدة الرومي لـ«الوطن» إن شقيقته بخير بعد الوعكة الصحية التي تعرضت إليها، منذ قليل، بحفلها بمهرجان جرش.

وأضاف «الرومي» أن الحفل انتهى منذ دقائق، وأنها عانت من انخفاض في ضغط الدم مما تطلب وقف الحفل لمدة قاربت من العشر دقائق وعادت بعدها للغناء.

وحضر الافتتاح، رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، ووزير الثقافة علي العايد، ومن المقرر أن يختم فعليات المهرجان الفنان الأردني عمر عبد اللات.