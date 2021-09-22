رئيس «التظلمات»: اعتمدنا على الأدلة المادية في تخفيض عقوبة شيكابالا

علق المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، على قرار اللجنة الصادر مؤخرا، بتخفيف عقوبة اللاعب محمود عبدالرزاق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، إلى إيقاف 8 مباريات، وغرامة مالية قدرها 250 ألف جنيه، بدلا من إيقافه 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، قائلا إن العقوبة التي فرضت على اللاعب تم تخفيضها، بعد تقدم نادي الزمالك بمجموعة من التظلمات، رفضت بعضها اللجنة وأيدت البعض الآخر، ولهذا جاء التخفيض.

عادل الشوربجي: الزمالك تقدم بتظلم أيضا لتخفيق عقوبة حازم إمام لكننا رفضناه.. واكتفينا بتقليل الغرامة المالية

وقال «الشوربجي»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، ويشارك في تقديمه الإعلامي رامي رضوان، إن نادي الزمالك كان تقدم بتظلم أيضا على العقوبة التي أقرتها اللجنة بخصوص لاعبه حازم إمام، لكن اللجنة رفضت هذا التظلم لعدم جواز تقدمه بالأساس، موضحا أن المادة 14 من لائحة التظلمات، تنص على أنه لا يجوز الاستئناف على عقوبات الإيقاف الأقل من 6 مباريات، وغرامة مالية لا تقل على 10 آلاف جنيه.

ولفت رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، إلى أن العقوبة المفروضة بالأساس على لاعب الزمالك حازم إمام، وقفه لـ4 مباريات فقط، وبالتالي رفضت اللجنة هذا التظلم، لعدم جواز تقدمه بالأساس، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن اللجنة قررت تخفيق العقوبة المالية التي فرضت على نفس اللاعب من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

رئيس لجنة التظلمات: اعتمدنا على الأدلة المادية.. وفي هذا الشأن كانت تقريري حكم المباراة ومراقبها

وحول الأساس الذي اعتمدت عليه اللجنة لتخفيض عقوبة الإيقاف والغرامة المالية على شيكابالا، والغرامة المالية على حازم أمام، أوضح أن لجنة التظلمات تبني قرارتها على الأدلة المادية الثابتة في الأورق.

وأكد «الشوربجي» أن الأدلة المادية الثابتة التي عرضت على اللجنة في هذا الشآن، كان تقريري حكم المباراة ومراقبها، متابعا: «ودي الأدلة المادية اللي اعتمدنا عليها، معتمدناش على فيديوهات ومش عارف مين بيشد مين، لأن الفيديوهات مفيهاش أصوات، ومقدرشي احكم إن كانت صحيحة ولا لاء، فاعتمدنا على ما تضمنه التقريران فقط».