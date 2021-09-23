تفاصيل أصعب 10 دقائق لـ ماجدة الرومي بعد فقدانها الوعي في جرش

تعرضت الفنانة ماجدة الرومي، لموقف محرج قبل قليل، على هامش إحياءها لحفلٍ غنائي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، المُقام حاليًا في شمال الأردن، إذ أصيبت بوعكة صحية مفاجئة، خلال تواجدها على خشبة المسرح.

اختل توازنها بشكلٍ مفاجئ

وكشفت مصادر من داخل الحفل، لـ«الوطن»، عن تفاصيل أصعب 10 دقائق، لـ ماجدة الرومي، موضحة أنها اختل توازنها بشكلٍ مفاجئ، عقب ثوانٍ قليلة من غناءها لأغنية «أحبك أنا»، متابعة: «والجمهور بيحييها على الأغنية فجأة لاقيناها تحاول السيطرة على أعصابها والإمساك بستاند الميكرفون لتستند عليه وامتلاك توازنها مجددًا».

وأوضحت أنه فجأة تحولت تحيات الجمهور إلى صرخات، خوفًا عليها، إذ تبدل الموقف وأجواء الاحتفال في ثوانٍ معدودة من إلى صدمة وخوف، متابعًا: «أحد أفراد الفرقة فرّ مسرعًا ليُساعدها، قبل أنّ تسقط على المسرح أمام الجمهور، إذ توالت أعضاء فرقتها وجرى مساندتها والاتكاء عليها، حتى خرجت خلف المسرح، لاستعادة عافيتها مجددًا».

وأكدت أنّ أحد منظمي الحفل، حرص على تهدئة الموقف وطمأنة الجمهور، إذ ظلّ يطالبهم بالهدوء لحين الاطمئنان على ماجدة الرومي، واستكمال الحفل، وهو ما جرى بالفعل، إذ توقف الحفل نحو 10 دقائق، حتى استعادت المطربة صحتها، واستكملت وصلة الغناء حتى النهاية.

شقيق ماجدة الرومي: عانت من انخفاض في ضغط الدم

وكان عوض الرومي، شقيق الفنانة ماجدة الرومي، قد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ شقيقته بخير بعد الوعكة الصحية التي تعرضت إليها، منذ قليل، موضحًا أن الحفل انتهى منذ دقائق، وأنها عانت من انخفاض في ضغط الدم، ما تطلب وقف الحفل لمدة قاربت من العشر دقائق، وعادت بعدها للغناء.

يذكر أن جرش للثقافة والفنون، مهرجان فنّي ثَقافي يُقام سنوياً في مدينة جرش الأثريّة شمال الأردن، تأسس سنة 1981، يقدم المهرجان عروض فولكلورية راقصة، التي تؤديها فِرق محليّة وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غِنائية لمغنيين عرب وعالميين.