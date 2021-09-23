رئيس التحرير

محمود مسلم

آخر ظهور لـ ماجدة الرومي في الكواليس قبل سقوطها على المسرح «فيديو»

كتب:

محمود الرفاعى
01:15 ص | الخميس 23 سبتمبر 2021
ماجدة الرومي

ماجدة الرومي

خطفت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي الأنظار خلال الساعات الماضية، بعد أن تعرضت للأغماء في حفلها الكبير بافتتاح مهرجان جرش، الذي يقام في المملكة الاردنية الهاشمية.

ماجدة الرومي يغمى عليها في حفلها بالأردن

حالة ماجدة الرومي لم تكن على ما يرام؛ فمنذ الوهلة الأولي وهي لم تكن قادرة على الوقوف، وكانت فى حالة قلق شديد في أثناء الكواليس، وهو ما اظهره فيديو قد بث على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ماجدة الرومي تسقط اثناء غناء أغنية أحبك جدا

عوض الرومي، شقيق النجمة ماجدة الرومي، كان قد صرح لـ«الوطن» إن شقيقته بخير بعد الوعكة الصحية التي تعرضت إليها، منذ قليل، بحفلها بمهرجان جرش.

وأضاف «الرومي» أن الحفل انتهى منذ دقائق، وأنها عانت من انخفاض في ضغط الدم، ما تطلب وقف الحفل لمدة قاربت من العشر دقائق، وعادت بعدها للغناء.

وحضر الافتتاح، رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، ووزير الثقافة علي العايد، ومن المقرر أن يختم فعاليات المهرجان الفنان الأردني عمر عبد اللات.

وفي وقت سابق، أوضح مدير مهرجان جرش، أيمن سماوي، أن الدورة الجديدة من المهرجان ستكون مختلفة تماما عن أى دورة ماضية بسبب محاربة ادارة المهرجان جائحة كورونا

40 فرقة أردنية في مهرجان جرش للثقافة 

وأشار «سماوي» إلى أن الدورة الجديد تتميز بتواجد عدد من الفرق العالمية، منها واحدة يونانية، وأخرى أذربيجانية، وثالثة من مصر، وهي فرقة أوبرا الفنون الشعبية، ورباعة من آسيا، وتحديدا كوريا الجنوبية.

اقرأ المزيد:

شقيق ماجدة الرومي لـ«الوطن»: عانت من انخفاض ضغط الدم.. وبخير الآن

ماجدة الرومي تتعرض للإغماء على المسرح وسط صدمة الجمهور «فيديو»

جمال العدل يكشف لـ«الوطن» تفاصيل مشروع يعيد ماجدة الرومي للتمثيل

بعد تصدرها التريند.. ماجدة الرومي أول فنانة تشدو في قصر القبة