آخر ظهور لـ ماجدة الرومي في الكواليس قبل سقوطها على المسرح «فيديو»

خطفت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي الأنظار خلال الساعات الماضية، بعد أن تعرضت للأغماء في حفلها الكبير بافتتاح مهرجان جرش، الذي يقام في المملكة الاردنية الهاشمية.

ماجدة الرومي يغمى عليها في حفلها بالأردن

حالة ماجدة الرومي لم تكن على ما يرام؛ فمنذ الوهلة الأولي وهي لم تكن قادرة على الوقوف، وكانت فى حالة قلق شديد في أثناء الكواليس، وهو ما اظهره فيديو قد بث على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ماجدة الرومي تسقط اثناء غناء أغنية أحبك جدا

عوض الرومي، شقيق النجمة ماجدة الرومي، كان قد صرح لـ«الوطن» إن شقيقته بخير بعد الوعكة الصحية التي تعرضت إليها، منذ قليل، بحفلها بمهرجان جرش.

وأضاف «الرومي» أن الحفل انتهى منذ دقائق، وأنها عانت من انخفاض في ضغط الدم، ما تطلب وقف الحفل لمدة قاربت من العشر دقائق، وعادت بعدها للغناء.

وحضر الافتتاح، رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، ووزير الثقافة علي العايد، ومن المقرر أن يختم فعاليات المهرجان الفنان الأردني عمر عبد اللات.

وفي وقت سابق، أوضح مدير مهرجان جرش، أيمن سماوي، أن الدورة الجديدة من المهرجان ستكون مختلفة تماما عن أى دورة ماضية بسبب محاربة ادارة المهرجان جائحة كورونا

40 فرقة أردنية في مهرجان جرش للثقافة

وأشار «سماوي» إلى أن الدورة الجديد تتميز بتواجد عدد من الفرق العالمية، منها واحدة يونانية، وأخرى أذربيجانية، وثالثة من مصر، وهي فرقة أوبرا الفنون الشعبية، ورباعة من آسيا، وتحديدا كوريا الجنوبية.