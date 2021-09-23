6 نجوم سقطوا على المسرح قبل ماجدة الرومي «فيديو»

السقوط من على خشبة المسرح، موقف محرِج مر به عدد من النجوم، آخرهم ماجدة الرومي، التي تعرضت لحالة من الإغماء على خشبة المسرح، عقب فقدان توازنها في أثناء إحياء حفلتها بمهرجان جرش في الأردن.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الفنانين الذين سقطوا من على المسرح قبل ماجدة الرومي:

سقوط محمد منير من على المسرح

تعرض الكينج محمد منير لموقف محرج، في أثناء حفل لمصلحة التليفزيون المصري عام 2010؛ إذ كان يقدم أغنية «علي صوتك بالغنا»، ليهاجمه أحد المعجبين، وسقط معه على المسرح.

أم كلثوم

واجهت الفنانة الراحلة أم كلثوم موقفا محرجا في أثناء غنائها بباريس؛ إذ حاول أحد الحضور أن يسمك قدمها وهي تغني ليقبلها، لكنها حاولت سحبها، فاختل توزانها وسقطت حينها على المسرح.

راغب علامة

سقط الفنان راغب علامة على خشبة المسرح، في أثناء إحياء حفله في قرية بكاسين اللبنانية؛ بسبب رطوبة الطقس في هذا الوقت.

ميادة الحناوي

سقطت الفنانة ميادة الحناوي من على خشبة مسرح مهرجان صفاقس الغنائي في تونس، بعد إصابتها بدوار مفاجئ، وطلبت حينها من الجمهور استكمال الحفلة وهي جالسة على الكرسي.

شيرين عبدالوهاب

تعرضت الفنانة شيرين عبدالوهاب لموقف محرج أيضا في أثناء إحياءها إحدى الحفلات في القرية العالمية بدبي؛ إذ كانت تتفاعل مع الجمهور بالرقص فسقطت في حينها على خشبة المسرح.

إليسا

كما سقطت الفنانة إليسا على خشبة المسرح في أثناء تقدميها إحدى الحفلات بدبي فجأة.