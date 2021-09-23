ضبط عاطل بتهمة سرقة أسلاك الكهرباء من عمود إنارة بالإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص يسرق سلكا كهربائيا من داخل أحد أعمدة الإنارة بالإسماعيلية، بدائرة مركز شرطة أبو صوير، مؤكدة ضبط مرتكب الواقعة.

التحريات: عاطل وراء ارتكاب الواقعة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «عاطل – مقيم بدائرة القسم»، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 3 كابلات كهربائية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص يسرق سلكا كهربائيا من داخل أحد أعمدة الإنارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، قد وجهت حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تنفيذ 85610 أحكام قضائية، بإجمالي 5661 محكوم عليهم، وضبط 285 قضية مخدرات، بإجمالي 294 متهما، و«201 قطعة سلاح ناري، بحوزة 171 متهما».

ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 20 متهما

كما ضبطت 4 تشكيلات عصابية، ضمت 20 متهما ارتكبوا 23 حادثا متنوعا، و23582 مخالفة مرورية متنوعة، و376 دراجة نارية مخالفة، و28 متهما بالبلطجة، و37 هاربًا، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.