وزير الداخلية يستقبل نظيره الليبي

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء خالد مازن وزير الداخلية الليبي، الذي يزور القاهرة حاليا، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تطوير علاقات التعاون الأمني مع الدول العربية الشقيقة، وحرصها على تقديم الدعم الفني، والخبرات اللازمة، لدعم رسالة الأمن والإستقرار على المستوى الإقليمي.

وزير الداخلية الليبي يشيد بمكانة مصر الرائدة إقليميا ودوليا

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين، كما أعرب الوزير الليبي عن سعادته بزيارة القاهرة مشيدا بمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية وجهودها المستمرة لدعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية الليبية فى شتى المجالات، مشيرا إلى تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية، خاصة فى مجال تدريب كوادر الأمن الليبية، ورفع كفاءتهم في عدد من المجالات الشرطية.

وزير الداخلية يؤكد التزام الوزارة بتقديم الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية

وأعرب محمود توفيق وزير الداخلية خلال اللقاء، عن ترحيبه بزيارة نظيره الليبى للقاهرة، التي تأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة، التي تربط بين شعبى وحكومتى البلدين، كما أكد التزام وزارة الداخلية المصرية، بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية، لمواجهة ما يعترضها من تحديات.

الوفد الليبي يزور أكاديمية الشرطة

وزار الوفد الليبي خلال تواجده بالقاهرة، أكاديمية الشرطة، تفقد خلالها عددا من المنشآت التعليمية والتدريبية، وتضمنت الزيارة، تفقد مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية المعني بإعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بالظواهر الأمنية والإجرامية، وكيفية تطوير فاعلية الأداء الأمني بمختلف الجهات الشرطية.

كما تضمنت جولات الوزير الليبي التفقدية، زيارة لغرفة عمليات قطاع الأمن بالوزارة المعنية بمتابعة الحالة الأمنية بكل مديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية، بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس، واستمع إلى شرح حول كيفية التعامل مع البلاغات الهامة مركزيا، فضلاً عن دور الغرفة في متابعة كل الفعاليات التي تتم على المستوى الوطنى.

الوفد الليبي يتفقد مركز «محاكاة مسرح الجريمة»

وخلال زيارة الوزير الليبي لقطاع الأمن العام، استمع لشرح تفصيلي عن دور القطاع وإدارته العامة في مكافحة الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة بمكافحتها، فضلا عن الإشراف الفني على أجهزة البحث الجنائي، وتنفيذ الأحكام بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، ثم تفقد الوفد الضيف مركز «محاكاة مسرح الجريمة» والذى يستخدم لتدريب ضباط البحث الجنائى على كشف الجرائم الجنائية بمختلف أنواعها وكيفية التعامل مع الأدلة المادية وتوظيفها للوصول إلى مرتكبى الجرائم.

وزير الداخلية الليبي يشيد بتطوير وتحديث منظومة الأمن المصري

وفى إطار تبادل الخبرات الأمنية مع وزارة الداخلية الليبية، تم ترتيب زيارة لوزير الداخلية الليبي ومرافقيه، للمعهد القومى لتدريب القوات الخاصة، الذى يتولى إعداد وتأهيل عناصر الشرطة، على مختلف العمليات القتالية، التى تتطلب قدرات بدنية وذهنية متميزة، حيث شاهد الوفد خلال جولته، بيانات عملية فى الرماية، وعمليات الاقتحام، وتدريبات الدفاع عن النفس، والإعداد البدني لعناصر القوات الخاصة، كما تفقد ميادين التدريب المتطورة، التى تسهم فى رفع كفاءة القوات، وإكسابها مهارات التعامل مع مختلف المواقف الأمنية.

وفى نهاية زياراته الميدانية بقطاعات الوزارة، أشاد اللواء خالد مازن وزير الداخلية الليبي، بما شهده من تطوير وتحديث فى منظومة الأمن المصري، واهتمام وزارة الداخلية بالإرتقاء بمستوى إعداد وتأهيل العنصر البشري، ما جعل معاهدها التدريبية وجهةً رئيسيةً للكوادر الأمنية العربية، الراغبة فى الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.