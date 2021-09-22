الداخلية تتمكن من تنفيذ 85610 أحكام قضائية متنوعة وضبط 201 سلاح ناري

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

الأسلحة النارية والبيضاء

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط «201 قطعة سلاح ناري، بحوزة 171متهما» وذلك على النحو التالي:

- 20 بندقية آلية.

- 37 بندقية خرطوش.

- 8 طبنجات.

- 136 فرد محلي.

- 245 طلقة مختلفة الأعيرة.

- 25 خزينة متنوعة.

- 277 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 85610 أحكام قضائية بإجمالي 5661 محكوم عليهم، وذلك على النحو التالي:

- 364 حكم جناية.

- 25925 حكم حبس جزئي.

- 4792 حكم حبس مستأنف.

- 42547 حكم غرامة.

- 11982 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 20 متهما ارتكبوا 23 حادثا متنوعا.

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 285 قضية مخدرات، بإجمالي 294 متهما ضُبط خلالها الآتي:

- كمية من مخدر الحشيش وزنت 38,302 كيلو جرام.

- كمية من مخدر البانجو وزنت 27,825 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الهيروين وزنت 5,787 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,750 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الشابو وزنت 1,734 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,550 كيلو جرام.

- كمية من مخدر البودر وزنت 702 جرام.

- كمية من مخدر الآيس وزنت 262 جراما.

- كمية من مخدر الفودو وزنت 230 جراما.

- كمية من مخدر الأفيون وزنت 30 جراما.

- كمية من مخدر المرجوانا وزنت 10 جرامات.

- 2330 قرصا مخدرا.

قضايا مختلفة

- في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 37 متهما.

- في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 28 متهما.

- في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 376 دراجة نارية مخالفة.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 23582 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال فحص السائقين: فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

- تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.