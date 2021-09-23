سقوط «امبراطورة الهيروين» في الفيوم.. «اتمسكت مُتلبسة»

بتحريز 136 تذكرة هيروين، وجه ضباط قسم شرطة أول الفيوم، ضربة موجعة لتجار المواد المخدرة، بعدما أوقعوا بأشهر تاجرة مواد مخدرة وتحديدًا «الهيروين»، الملقبة بـ«الإمبراطورة» وتدعى «سماح المُهر»، خلال تجولها في الشوارع مستخدمة تاكسي لتوزيع المخدرات على عملائها من راغبي التعاطي، مُحققة من ذلك أرباحًا طائلة.

وتُعد «المُهر» هي خامس امبراطورة مواد مخدرة، يتم ضبطها خلال الشهر الحالي بمحافظة الفيوم، في إطار خطة مديرية أمن الفيوم؛ للقضاء على تجارة المواد المخدرة.

سقوط امبراطورة الهيروين بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد مصطفى المصري مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط امبراطورة الهيروين بمحافظة الفيوم «سماح المُهر» 45 سنة، خلال قيامها بتوزيع المخدرات على عملائها «دليفري» مستخدمة سيارة تاكسي.

توزيع المخدرات دليفري

وكانت معلومات قد وردت إلى المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم أول الفيوم، يفيد بقيام مسجلة خطر «مخدرات» تدعى «سماح المُهر»، بتوزيع المخدرات والاستروكس وتذاكر الهيروين على عملائها «دليفري» داخل مدينة الفيوم باستخدام سيارة «تاكسي»؛ منعًا للزحام أمام منزلها من قبل راغبي التعاطي، وبحوزتها كمية كبيرة من تذاكر الهيروين.

سقوط «المُهر» بـ 136 تذكرة هيروين

وتمكن رجال الأمن، من ضبط سماح المُهر امبراطورة الهيروين بالفيوم، فجر اليوم الخميس، وبحوزتها 136 تذكرة هيروين، ومبلغًا ماليًا ضخمًا حصيلة بيع تذاكر الهيروين، وهاتفي محمول للاتصال بعملائها.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبسها على ذمة التحقيقات.