ضبط 31 قطعة سلاح و«هيروين وحشيش» في حملة أمنية بسوهاج

ضبطت حملة أمنية للمباحث الجنائية بسوهاج، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، 31 قطعة سلاح غير مرخص، وكميات من مخدر الهيروين والحشيش والشابو.

تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة غير المرخصة وتجار المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط 4 بنادق آلية، 31 طلقة من ذات العيار، 7 بنادق خرطوش عيار 12، و3 طلقات من ذات العيار، و2 طبنجة حلوان عيار 9ملى، 2 خزينة و21 طلقة من ذات العيار، و15 فرد روسي محلي الصنع، و3 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع.

التحفظ على 21 قطعة من مادة الحشيش المخدر

وتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا من ضبط «ميلاد.م.م»، 30 سنة، عامل، و«خالد.ع.ع»، 17 سنة، عامل، و«محمود.ح.ع»، 16 سنة، عامل، يقيمون بدائرة مركز البلينا وبحوزتهم، 21 قطعة من مادة الحشيش المخدر زنة 105 جرامات و67 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر زنة 200 جرام، و53 تذكرة من مخدر الشابو زنة 155 جراما، ودراجه بخارية، بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

كما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البلينا من ضبط كل من «محمد.ز.ع»، 31 سنة، عامل، ويقيم بمركز البلينا، و«الدربي.م.ف»، 29 سنة، عامل، ويقيم بدائرة مركز البلينا وبحوزتهما كمية من مخدر الشابو زنة 110 جرامات، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.