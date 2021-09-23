حريق يلتهم مطعم مصري شهير للمشويات في جدة «فيديو»

شهد المطعم المصري للمشويات بحراء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حريقًا ضخمًا التهم المطعم بالكامل ودمر محتوياته.

وتمكن قوات الدفاع المدني السعودي من السيطرة على الحريق الذي أتى على المطعم بالكامل، قبل امتداده للمباني المجاورة، بينما لم تقع اصابات أو وفيات بسبب الحادث.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمطعم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن إغلاق المطعم لظروف قهرية.

نشب حريق اليوم في المطعم المصري للمشويات بحراء جدة .



نسأل الله لهم السلامة المطعم المصري للمشويات - جده pic.twitter.com/JBhlY4UrYO — نبض واحد (@Nabd_Wahed) September 22, 2021

المطعم يقدم الأكلات المصرية

ويقدم المطعم المصري للمشويات خدمة توفير الطعام المصري، مثل المحشي والطواجن والحواوشي والكباب والكفتة، وغيرها من الأكلات، للمصريين المقيمين في جدة، كما يوفر لهم خدمات التوصيل، ويعتبر من أشهر المطاعم المصرية بالمملكة العربية السعودية.