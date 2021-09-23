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حريق يلتهم مطعم مصري شهير للمشويات في جدة «فيديو»

كتب:

أحمد حامد دياب
06:41 ص | الخميس 23 سبتمبر 2021
حريق المطعم المصري

حريق المطعم المصري

شهد المطعم المصري للمشويات بحراء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حريقًا ضخمًا التهم المطعم بالكامل ودمر محتوياته.

وتمكن قوات الدفاع المدني السعودي من السيطرة على الحريق الذي أتى على المطعم بالكامل، قبل امتداده للمباني المجاورة، بينما لم تقع اصابات أو وفيات بسبب الحادث.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمطعم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن إغلاق المطعم لظروف قهرية.

المطعم يقدم الأكلات المصرية

ويقدم المطعم المصري للمشويات خدمة توفير الطعام المصري، مثل المحشي والطواجن والحواوشي والكباب والكفتة، وغيرها من الأكلات، للمصريين المقيمين في جدة، كما يوفر لهم خدمات التوصيل، ويعتبر من أشهر المطاعم المصرية بالمملكة العربية السعودية.

 

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