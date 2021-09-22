السيطرة على حريق بمزرعة للماشية في الشرقية ونفوق 23 رأسا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق اندلع قبل قليل، في مزرعة للماشية بإحدى القرى التابعة لمركز الإبراهيمية، وأسفر الحريق عن نفوق عدد من رؤوس الماشية، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الإبراهيمية، اليوم الأربعاء، بنشوب حريق في «معلف» للماشية بقرية «ميساة»، التابعة لقرية «كفر محمد حسن»، بدائرة مركز الإبراهيمية.

على الفور، تم الدفع بقوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية المدينة، مزودة بـ3 سيارارت إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وتبين بالفحص نفوق 23 رأس ماشية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.