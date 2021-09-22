الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد حريق بمصنع كرتون في السادات (فيديو)

اندلع حريق هائل داخل مصنع للورق والكرتون في مدينة السادات، بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأربعاء، حيث تم الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق، وتعمل قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وانتقل إلى مكان الواقعة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة المنوفية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» بعض مقاطع الفيديو والصور، يظهر من خلالها اشتعال النيران داخل المصنع، فيما يحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق وألسنة النيران التي تتصاعد داخل المصنع.

حريق في مصنع للكرتون بمدينة السادات بمحافظة المنوفية

وأكد مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، أنه تم الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد مصانع الورق والكرتون بمدينة السادات، موضحاً أنه لم يتم الإخطار بوجود أي إصابات حتى الآن، ومازالت محاولات السيطرة على الحريق جارية حتى الآن، وسنوافيكم بأي تطورات فور ورودها.