السيطرة على حريق بمدرسة في سوهاج

تمكنت قوات الحماية في سوهاج، من السيطرة على حريق بغرفة داخل مدرسة الشهداء الابتدائية دائرة قسم أول سوهاج، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي من جهاز التلفزيون، ونتج عن الحريق احتراق منضدة وجهاز التلفزيون وريسيفر، وتبين أن الحريق بغرفة التطوير التكنولوجي، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بغرفة داخل مدرسة الشهداء الابتدائية بناحية دائرة قسم أول شرطة سوهاج، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، كما انتقلت قيادات مديرية أمن سوهاج، والوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

تبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق بغرفة التطوير التكنولوجي الكائنة بالطابق الرابع بالمدرسة بمساحة 3 × 4 متر، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

بسؤال المدعو «مصطفى. ح. م» 51 عاما، وكيل المدرسة، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، قرر بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من جهاز تليفزيون كان موصل بالتيار الكهربائي وأضاف باحتراق جهاز تليفزيون وريسيفر ومنضدة ونفي الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.