النائب العام يلتقي عضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

التقى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمس الأربعاء، بعضوات النيابة العامة، بعد انتهاء برنامج الدورة التأسيسية، وناقشهن في تفاصيل البرنامج وملاحظاتهن عليه وأوجه استفادتهن منه، وقد أبدين في ختام اللقاء رغباتهن في محالِّ العمل التي يتطلعن إليها في النيابة العامة، وذلك بحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للنيابة العامة على «فيس بوك».

برنامج تدريب لتأهيل عضوات النيابة

وكان النائب العام قد وجه معهد البحوث الجنائية والتدريب، بإعداد برنامجا تدريبيا لتأهيل عضوات النيابة العامة قبل بدء مباشرتهن أعمالهن، وتم إعداد دورة تأسيسية لهن خلال الفترة من 4 حتى 22 سبتمبر الجاري، بإجمالي 72 ساعة تدريبية على أيدي قيادات وأعضاء بالنيابة العامة، دُربن خلالها على كافة أفرع القوانين الجنائية المختلفة، فضلًا عن اطلاعهن على خبرات عملية متنوعة في كافة نواحي العمل؛ للنهوض بكفاءاتهن الفنية والإدارية.

زيارة بعض المؤسسات المعاونة

وكانت قد تضمنت هذه الدورة التأسيسية زيارة لبعض المؤسسات المعاونة، أولها الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تلقين بها على مدار يومين، برنامجًا تدريبيًّا حول مهارات الإدارة المتعلقة بالتعامل مع المواطنين، والتقين خلالها بالدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، والتي أثنت على التعاون البناء بين النيابة العامة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وأعربت عن اعتزازها بلقاء أول عضوات معينات بالنيابة العامة.

زيارة قطاع الأمن العام ومصلحة الطب الشرعي

كما تضمنت الدورة زيارة كافة إدارات مصلحة الطب الشرعي من «تشريح، ومعامل كيماوية، وأبحاث التزييف والتزوير»، إذ حضرت العضوات تشريحًا في إحدى القضايا المتداولة حاليا، والتقين بالدكتور أيمن حسان، كبير الأطباء الشرعيين.

واختتمت الزيارات الميدانية بزيارة قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حيث تفقدت العضوات الإدارات المختلفة بالقطاع، ومنها إدارة الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة، والتقين باللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.