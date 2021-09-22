النيابة تحقق مع «الرجل العاري» وعمه في الشرقية

تباشر نيابة منيا القمح بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، التحقيق مع «الرجل العاري»، بقرية النعامنة التابعة لمركز منيا القمح، بتهمة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، فضلا عن التحقيق مع عمه بتهمة تحريضه على ارتكاب فعل فاضح بالتجرد من ملابسه والسير في الشارع، مقابل الحصول على 25 ألف جنيه بعد رهان جرى بينهما.

رجل يسير عاريا في قرية النعامنة

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا برصد الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، منشورات جرى تداولها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بقيام أحد أهالي قرية «النعامنة»، التابعة لدائرة المركز، بالتجرد من ملابسه وسيره عاريا بأحد شوارع القرية تنفيذا لرهانه مع «عمه»، 55 عامًا، حيث طلب منه الأخير التجرد من ملابسه والسير عاريا مقابل الحصول على 25 ألف جنيه.

صحة الواقعة

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين أن المتهم يدعى «س.أ»، 40 عامًا، تجرد من ملابسه تماما وسار في أحد شوارع القرية دون ملابس ومر من أمام منزل العمدة، وحاول أحد الخفراء إعطائه جلبابا ليستر جسده إلا أنه رفض واستكمل السير ثم عاد لعمه المدعو «م.أ»، 55 عامًا، وتقاضى منه مبلغ 25 ألف جنيه تنفيذا للرهان.

وجرى القبض على المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معهما بتهمة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام والتحريض عليه.