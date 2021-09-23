أسعار ومواصفات سيارة سيتروين C3 إير كروس 2022.. تتوافر بـ 3فئات

منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري 2021، بدأ طرح الطرز الجديدة للعام القادم 2022 داخل السوق المحلي للسيارات الملاكي، ومن ضمن القائمة التي تم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة الماضية، طراز «سيتروين C3 إير كروس موديل 2022».

وترصد «الوطن» قائمة أسعار فئات سيارة «سيتروين C3 إير كروس موديل 2022»، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة الجديدة، وذلك حسب المُعلن من الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية في مصر.

قائمة الأسعار

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 309.900 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 339.900 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 379.900 جنيه.

القوة والأداء

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 10.6 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

أبعاد السيارة

- تأتي السيارة بأبعاد (4154 ملم الطول، 1756 ملم العرض، 1597 ملم الارتفاع، 2604 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 170 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 410 لتر.

وسائل الأمان

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل أمان من بينها «وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، كاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، مثبت للسرعة، وحساسات ركن أمامية الفئة الأعلى تجهيزات، خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكياً بتقنية بلوتوث، عجلة قيادة يمكن من خلالها التحكم في بعض الوظائف، مكيف هواء أتوماتيكي، مساحات أمامية حساسة للأمطار، وغيرها».