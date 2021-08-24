زيادة جديدة في أسعار سيتروين C5 اير كروس موديل 2021

شهدت بعض السيارات الملاكي موديل 2021، زيادة في الأسعار، أبرزها طراز «سيتروين C5 أير كروس»، حسب ما أعلن الوكيل المحلي لهذه السيارة، إذ تراوحت الزيادة السعرية بين 6 و5 آلاف جنيه للطراز الواحد، لمختلف فئات السيارات داخل السوق المحلية.

وتستعرض السطور التالية القائمة السعرية الجديدة للسيارة «سيتروين C5 أير كروس»، والمواصفات الخاصة بها، حسب ما أعلنه وكيل السيارة بمصر.

مواصفات ساوايست يتروين C5 أير كروس

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وأقصى عزم للدوران يصل إلى 240 نيوتن/ متر.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كم /ساعة في غضون 9.4 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.3 لتر من الوقود، لقطع مسافة 100 كم / ساعة.

- أبعاد السيارة 4500 ملم طول، 2000 ملم عرض، 1600 ملم ارتفاع، و2730 ملم طول قاعدة العجلات.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 516 لترا.

- سعة خزان الوقود 53 لترًا.

- السيارة بضمان 100 ألف كيلو أو 3 سنوات، أيهما أقرب.

مواصفات الأمان في سيتروين C5 اير كروس

- تتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان، منها وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

- أنظمة الصوت في السيارة مزودة بنظام تحكم في محرك القيادة، ومدخلي AUX وUSB، وبلوتوث.

- بالنسبة للتجهيزات الداخلية للسيارة فتأتي مزودة بـ«ريموت كنترول»، ومرايات كهرباء، مرايات ضم، وكراسي كهربائية، فتحة سقف بانوراما.

أسعار سيتروين C5 أير كروس

يجرى تصنيع السيارة وتجميعها في فرنسا، وتأتي في السوق المصرية بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، وأسعارها كالآتي:

الفئة الأولى: A/T / LIVE 2022 بسعر 435,000 جنيه.

الفئة الثانية: اتوماتيك / FEEL 2022 بسعر 505,000 جنيه.

الفئة الثالثة: اتوماتيك / SHINE 2022 بسعر 555,000 جنيه.