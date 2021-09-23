تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية يناير المقبل

عزمت الحكومة، على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل نهائي مطلع العام المقبل، بينما أكدت مصادر لـ«الوطن» أنه لن يتم تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مجددا، كما حدث في المرات السابقة.

وقال محمد معيط، وزير المالية، إن البورصة المصرية حاليا في ظروف أفضل مما كانت عليه العام الماضي، أثناء أزمة كورونا، مشيرا إلى أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في موعدها دون أي تغيير.

تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية العام الماضي بسبب كورونا

وأضاف «معيط» في تصريحات لـ«قناة CNBC» أن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، صدر العام العام الماضي، وتأجل تطبيقه مراعاةً لظروف السوق، مشيرا إلى أن حصيلة ضريبة الدمغة بلغت 70 مليون جنيه شهريا.

وأشار الوزير، إلى أنه لا نية لطرح سندات خضراء في حدود المليار دولار خلال العام المالي الحالي، مضيفا أن مصر مستمرة في تواجدها بالأسواق الدولية سواء، لكن التوقيت والحجم مرتبطا بدراسات مختلفة والتشاور داخل مجلس الوزراء ومع البنك المركزي وبنوك الطرح، دون أن يستبعد الوزير، طرح سندات بعملات غير الدولار واليورو - رغم أن الفرصة ضعيفة - على حد قوله.

5 شركات للطرح خلال العام المالي الحالي في البورصة

وأوضح وزير المالية، أن إجراءات طرح حصة من شركة E-Finance تسير في مرحلة جيدة، متوقعاً أن يجرى الطرح في الربع الأخير من العام، لكنه أشار إلى أن تحديد التوقيت الأنسب مرتبطا بدراسة، ولفت إلى أنه يجرى تحديد حوالي 5 شركات للطرح خلال العام المالي الحالي في قطاعات متنوعة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

يذكر أنه في عام 2014 أصدرت الحكومة، قرارًا يقضي بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، بسعر 10% على توزيعات الأرباح، مع إمكانية تخفيضها إلى 5% وفقًا لشروط محددة، وهو ما جعل الجميع يبحث عن كيفية حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وتعتبر الأرباح الرأسمالية هي أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما في ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أي شيء يعطي حق المشاركة في الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية، أو على شكل سندات أو حصص تأسيس وغيرها، لذلك يجب معرفة كيفية حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية.