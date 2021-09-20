وزير الري: نستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلو متر

كرم الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عدداً من المهندسين والعاملين بإدارة التوسع الأفقي بغرب الدلتا وإدارة ري القليوبية من المشرفين على أعمال تأهيل الترع، وذلك نظراً للجهد المبذول منهم، وارتفاع معدلات التنفيذ في العمليات التي أشرفوا على تنفيذها خلال الشهور الماضية وبأعلى درجة من الكفاءة.

أعلى معدلات التنفيذ والجودة لكافة الأعمال

وأكد عبدالعاطي أن تكريم العاملين في هذا المشروع القومي يهدف لتشجيع جميع العاملين بالوزارة على بذل المزيد من الجهد لإنهاء تنفيذ الأعمال بمعدلات إنجاز عالية مع مراعاة ضبط الجودة، نظراً لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة في تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتوصيل مياه الري بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين، بخلاف المردود البيئي والحضاري والجمالي للمشروع.

متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة

وقال أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ترع بأطوال تصل إلى 9059 كيلومترا حتى تاريخه وأنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل 2574 كيلو مترا، وأن المستهدف من هذا المشروع القومى هو تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلو متر، مشيراً إلى أنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مع إجراء كافة الاختبارات اللازمة خلال جميع مراحل التنفيذ.

تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية

وأكد الدكتور عبدالعاطي أن الوزارة تنفذ حالياً عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول.

أوضح أنه في إطار العمل على تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل طرحت الوزارة عدد 15 عقدا لتأهيل المساقى بمحافظات القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط بإجمالي عدد 557 مسقى بأطوال 466 كيلومترا وتم التنفيذ في ٢١ كيلومترا وجارى التنفيذ في باقي الأطوال.