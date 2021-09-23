أسعار ومواصفات سيتروين سي إليزيه 2022.. سعر يبدأ من 264 ألف جنيه

كشف الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية «سيتروين» خلال الساعات القليلة الماضية عن قائمة أسعار موديلات العام الجديد 2022 لسيارات سيتروين المتاحة بالسوق المحلي، ومن ضمن القائمة المطروحة طراز «سيتروين سي إليزيه موديل 2022».

ترصد الوطن خلال السطور التالية قائمة أسعار فئات سيارة «سيتروين سي إليزيه موديل 2022»، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة الجديدة، وذلك حسب المُعلن من الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية في مصر.

قائمة الأسعار «سيتروين سي إليزيه موديل 2022»

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر بفئتين مختلفتين في التجهيزات.

-الفئة الأولى بسعر263.900 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر265.900 جنيه.

القوة والأداء

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 1600 سي سي، ينتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 10.8 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 7.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم.

- تأتي السيارة بأبعاد (4427 ملم الطول، 1948 ملم العرض، 1466 ملم الارتفاع، 2652 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 156 ملم.

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 506 لتر.

وسائل الأمان

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للامان من بينها «وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، مثبت للسرعة، وحساسات ركن أمامية بالفئة الأعلى تجهيزًات، وعجلة قيادة يمكن من خلالها التحكم في بعض الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي، مساحات أمامية حساسة للأمطار، فرش جلد وشاشة تحكم لمسية قياس 7 بوصة، وغيرها».