محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة

أجرى اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية بقرى مركز القنطرة شرق، في إطار مبادرة حياة كريمة، بمحافظة الإسماعيلية، للوقوف على تقدم الأعمال ونسب التنفيذ والعمل على حل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع.

وفي بداية الجولة، تم المرور على قرية الأبطال، وتم تفقد عدد من المشاريع المدرجة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ونسب التنفيذ الخاصة بها، وهي كالتالي:

1- نقطة الإسعاف السريع الجديدة، ونسب التنفيذ 50%.

2- مركز الخدمات الحكومية، ونسبة التنفيذ 90%.

3- المجمع الزراعي، ونسبة التنفيذ 30%.

4- مركز الشباب والملاعب الملحقة، ونسبة التنفيذ 50%.

5- 2 كوبري بالقرية، ونسبة التنفيذ 10%.

بقرية السلام

1- مجمع الخدمات الحكومية، ونسبة لتنفيذ به 90%.

2- خزان مياه الشرب سعة 500 م3، ونسبة التنفيذ به 70%.

3- مدرسة خالد بن الوليد، توسعة 22 فصلا، ونسبة التنفيذ بها 70%.

قرية التقدم

واختتمت الجولة بالمرور على قرية التقدم:

1- مجمع الخدمات الحكومية، نسبة التنفيذ 90%.

2- أعمال التشييد والبناء بمركز شباب القرية.

3- المجمع الزراعي ومركز طبي القرية.

كما استمع المحافظ أثناء جولته بهذه القرى لآراء المواطنين في مشاريع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكذا الاستماع لاحتياجاتهم الخاصة والتوجيه بحل جميع الاحتياجات، ووجه سيادته قيادات وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من تطعيم كل المواطنين بقرى ومراكز المحافظة بلقاح فيروس كروونا.

حضر الجولة السيد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، ومسؤول الهيئة الهندسية بالجيش الثاني الميداني، وكل من الدكتور محمد أنور ترك، والمهندس نبيل عصام عبدالحميد، منسقي المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة.

مبادرة محو الأمية الرقمية

وكان الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على فيس بوك، أعلن مستجدات أعمال المشروع القومي «حياة كريمة» بمحافظة القليوبية، حيث حضر أول أيام مبادرة محو الأمية الرقمية لكفر شبين مركز شبين القناطر، 92 متدربا معظمهم من معلمي مدرسة الحصافة الابتدائي والإعدادي وبعض من الشباب، بالتدريب على التناول التثقيفي للحياة الرقمية وبوابة مصر الرقمية، وعرض مشاريع الدورات المختلفة ومنها: «التحول الرقمي، ريادة الأعمال، الشمول المالي، التسويق الإلكتروني، إدارة الأعمال، العمل الحر، مبادئ الحاسب الآلي، البرمجة، المهارات الوظيفية والحياتية».