ملايين اليمنيين يواجهون شبح المجاعة.. والأمم المتحدة تحذر من كارثة

لا تزال أعداد اليمنيين الذين يواجهون مستويات كبيرة من انعدام الأمن الغذائي في تزايد مستمر، فالمجاعة التي ضربت البلاد في ربيع عام 2017 وهددت أكثر من 7 ملايين شخص خلقت مخاوفا كبيرة، ليطلق رئيس وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة تحذيرا من أنّ 16 مليون شخص في اليمن «يسيرون نحو المجاعة»، لافتا إلى أنّه في حالة عدم وصول تمويل سيتم تخفيض الحصص الغذائية للملايين في أكتوبر المقبل.

بعض الدول المانحة منعت حدوث مجاعة وكارثة في اليمن

وخلال اجتماع رفيع المستوى بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، قال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة: «لقد تجنبنا مجاعة وكارثة بسبب تدخل دول مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومانحين آخرين عندما كانت أموال برنامج الأغذية العالمي تنفد في وقت سابق من العام الجاري».

تخفيض الحصص الغذائية لـ3.2 مليون شخص في أكتوبر

وأشار «بيزلي» إلى أنّ أموال برنامج الأغذية العالمي بدأت تنفد مرة أخرى، وأوضح أنّه بدون توفير تمويل جديد سيتم إجراء تخفيضات جديدة في الحصص الغذائية لـ3.2 مليون شخص في أكتوبر و5 ملايين بحلول ديسمبر المقبل في خطوة تهدد الوضع الإنساني في البلاد.

الأمين العام للأمم المتحدة ناشد الدول المانحة التبرع لليمن

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد ناشد خلال فعاليات مؤتمر افتراضي لإعلان التبرعات استضافته السويد وسويسرا في الأول من مارس، تقديم 3.85 مليار دولار لليمن هذا العام، إلاّ أنّ الدول المانحة تعهدت بأقل من نصف المبلغ، 1.7 مليار دولار، وهو ما وصفه أمين عام الأمم المتحدة بأنه «مخيب للآمال»، وفي الأشهر الستة الماضية، ارتفع المجموع إلى ما يزيد قليلا عن نصف المبلغ المطلوب، وكان طومسون فيري، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، قد حذر في ديسمبر الماضي من أنّ المجاعة في اليمن «قنبلة موقوتة» ويجب على العالم أن يتحرك الآن.