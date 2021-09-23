ضبط 3 أشخاص بحيازتهم «شماريخ» في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن إطلاق بعض الأشخاص ألعاب نارية «شماريخ» بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «مالك مغسلة سيارات - مقيم بدائرة القسم».

ونجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط «3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم»، وبحوزتهم «3 شماريخ»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أقر أحدهم بقيامهم بذلك لوجود خلافات بينهم وبين أهالى المنطقة؛ لاعتراضهم على ركن السيارات أمام المغسلة ملكهم بدائرة القسم.